США могут объявить о решении поставить Украине ATACMS на этой неделе

Американские власти могут объявить о решении предоставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе. Об этом сообщил журналу Newsweek бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Дэн Райс.

«Одобрение по кассетным ракетам для HIMARS, вероятно, будет на этой неделе», — отметил Райс.

Он уточнил, что ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км, могут оказаться у Украины в начале октября.

До этого президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву небольшую партию тактических ракет ATACMS.

В свою очередь вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл выразил опасение в эфире Sky News, что ракеты, которые США планируют поставить Украине, могут оказаться на черном рынке. По его словам, ATACMS могут наносить удары вглубь российской территории, что может вызвать эскалацию конфликта, поэтому Вашингтон хочет удостовериться, что ракеты не будут использованы таким образом.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».