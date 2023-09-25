Минобороны подтвердило попытку ВСУ атаковать беспилотником Белгородскую область

Министерство обороны России сообщило, что днем 25 сентября предотвращена попытка Киева ударить беспилотником по российской территории.

«25 сентября около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил соответствующую информацию. Он сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Муром Шебекинского городского округа.

Также белгородский губернатор сообщил, что при обстреле города Шебекино пострадала женщина, пассажирка автомобиля. Кроме того, в населенном пункте были повреждены восемь частных домовладений и четыре машины, местная линия электропередачи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.