В селе Кицканы Приднестровья нашли фрагменты ЗРС С-300

Осколки ракеты, вероятно зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300, обнаружены в приднестровском селе Кицканы близ Тирасполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олега Белякова.

«Обломки ракеты упали на территорию Приднестровья в селе Кицканы», — указал он.

Согласно его информации, саперы изъяли и изучили фрагменты, нашли на них элементы маркировки, по которым получилось установить, что эта ракета образца 1968 года.

Беляков также рассказал, что в ночь на 25 сентября в небе над селом Кицканы в районе улицы Юности прогремел сильный взрыв, который разбудил и встревожил местных жителей.

Некоторое время назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на территории одной из ферм на Северной стороне города.

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