Минобороны подтвердило попытку ВСУ атаковать беспилотником Курскую область

Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что Вооруженные силы Украины утром 25 сентября пытались атаковать беспилотником самолетного типа Курскую область.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram.

Ранее в этот день мэр Курска Игорь Куцак сообщал, что четыре автомобиля и 15 домовладений получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника на российский город.

По его словам, во время атаки со стороны украинских военных никто из мирных жителей не пострадал.

Утром 25 сентября жители Курска жаловались на громкие звуки, похожие на взрывы. Позже губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что местный административный центр подвергся атаке нескольких украинских БПЛА.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.