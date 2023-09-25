Шойгу представил к званию Героя РФ военного, отбившего атаку штурмовиков ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска успешно отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на Южно-Донецком направлении у села Урожайное.

На кадрах с беспилотника зафиксировано, как пять российских военнослужащих, двое из которых были ранены во время этого боя, противостояли 12 украинским штурмовикам.

По данным ведомства, командир подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Большой» принял на себя основную тяжесть боя, находясь на виду у украинских солдат и ведя по ним постоянный прицельный огонь.

«Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», — говорится в новом сообщении Минобороны РФ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.