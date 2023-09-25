Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шойгу представил к званию Героя РФ военного, отбившего атаку штурмовиков ВСУ

Шойгу представил командира взвода с позывным «Большой» к званию Героя РФ

close
100%
Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщало, что российские войска успешно отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на Южно-Донецком направлении у села Урожайное.

На кадрах с беспилотника зафиксировано, как пять российских военнослужащих, двое из которых были ранены во время этого боя, противостояли 12 украинским штурмовикам.

По данным ведомства, командир подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ с позывным «Большой» принял на себя основную тяжесть боя, находясь на виду у украинских солдат и ведя по ним постоянный прицельный огонь.

«Подразделение действовало слаженно, как один организм. Из боя никто не вышел, не отступил, сохранив позиции и повергнув врага в бегство», — говорится в новом сообщении Минобороны РФ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях