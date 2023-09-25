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Минобороны РФ заявило об ударах Су-34 по командным пунктам ВСУ

Минобороны: Су-34 поразили командные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении

Министерство обороны России сообщило, что Су-34 нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34... ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ...» — говорится в сообщении.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что силы РФ сорвали четыре попытки разведки позиций ВС РФ на Краснолиманском направлении. Сообщалось, что ВСУ пытались прощупать оборону российской стороны возле населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполь и Серебрянского лесничества. По словам Пушилина, ВС РФ держат ситуацию под контролем и могут сохранить его и в дальнейшем.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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