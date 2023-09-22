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В России стартуют совместные с Белоруссией учения «Щит Союза»

В России 22 сентября стартуют совместные с Белоруссией учения «Щит Союза»

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В пятницу, 22 сентября, в России стартуют совместные с Белоруссией учения «Щит Союза — 2023». Об этом пишет РИА Новости.

Эти маневры продлятся до 26 сентября.

17 сентября заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в конце сентября на территории республики пройдут масштабные военные учения.

По его словам, в этих учениях обычно участвуют все элементы военной организации государства, включая территориальную оборону. Народное ополчение также будет задействовано в последних учениях.

До этого сообщалось, что в 2023 году Россия и Белоруссия проведут свыше 150 различных мероприятий в 2023 году в целях обеспечения обороноспособности Союзного государства, в том числе совместное оперативное учение «Щит Союза — 2023».

Ранее в Совфеде рассказали об ответных мерах на крупные военные учения НАТО.

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