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Байден утвердил новый пакет военной помощи Киеву

Байден заявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. Об этом он сообщил по итогам переговоров с украинским главой Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

«Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения», — сказал американский лидер.

Байден уточнил, в новый пакет военной помощи также войдет вторая батарея противовоздушной обороны Hawk. Кроме того, по его словам, подобные средства будут направляться Киеву каждый месяц на протяжении зимы. Президент США добавил, что в транш войдут и пусковые установки и системы перехвата.

22 сентября глава американского государства говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.

Накануне американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что США не должны быть государством, находящимся в заложниках у помощи Украине. Он призвал главу Белого дома Джо Байдена прекратить подобную практику.

Вашингтон потратил на помощь Киеву миллиарды долларов, в апреле 2023 года объем только военной помощи достиг отметки в $35,4 млрд. При этом большинство американцев выступают против продолжения финансовой помощи Украине. Согласно августовскому опросу CNN, 51% граждан США убеждены, что страна уже оказала Киеву достаточную поддержку.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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