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В акватории Туапсе пройдут учения с тренировочными стрельбами

Новороссийская военно-морская база проведет учения в акватории Туапсе 22 сентября

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Учения с тренировочными стрельбами состоятся 22 сентября в акватории морского порта Туапсе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона в Telegram.

«22 сентября с 11:00 мск до 15:00 мск в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», — рассказали в оперштабе.

Жителей и гостей города предупредили, что из-за учений движение судов, в том числе и маломерных, в акватории будет закрыто. Оперштаб попросил граждан соблюдать спокойствие.

Аналогичные учения проводились в акватории Туапсе в конце августа.

Тогда же, в августе, учебные стрельбы проводились и в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что причиной громких звуков, услышанных жителями, были стрельбы военных на полигоне в Казачьей бухте.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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