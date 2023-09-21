Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ в ДНР

Российские войска отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, украинские подразделения в этом районе потеряли более 300 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Пять атак украинских войск в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик Донецкой народной республики были отражены подразделениями «Южной» группировки войск ВС РФ во взаимодействии с авиацией и артиллерией.

Подразделения ВСУ помимо личного состава на этом направлении потеряли две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Ольха», а также САУ «Krab».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении российские войска уничтожили четыре группы украинского спецназа. В оборонном ведомстве также сообщали, что истребительная авиация ВКС РФ сбила в Николаевской области украинские бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.