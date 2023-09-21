В Запорожской области ожидают обострения ситуации в Работино из-за переброски ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем Telegram-канале о ситуации в районе села Работино, где идут интенсивные бои.

Ранее Балицкий заявлял, что Работино уже физически не существует и село было полностью разрушено.

Как рассказал врио губернатора региона, он переговорил с командованием подразделений РФ на Запорожском направлении и получил анализ оперативной ситуации.

«Противник завершает переброску своих подразделений в районе Работино, после чего мы ожидаем обострение ситуации в районе Работино – Вербовое», — написал он.

19 сентября Балицкий заявлял, что в этом месяце ожидается третья волна контрнаступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

Ранее председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов назвал Работино «вторым Артемовском».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.