В Польше заявили о поставках на Украину только ранее согласованного оружия

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил Польскому агентству печати, что Варшава осуществляет только ранее согласованные поставки оружия Украине.

«В контексте вопросов о поставках вооружений информирую, что Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающие из заключенных с Украиной контрактов», — сказал Мюллер.

20 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Украина больше не получает оружие от Польши, поскольку Варшава решила вооружаться сама. Он также напомнил о принципе «хочешь мира — готовься к войне» и подчеркнул, что Польша сделала увеличенные заказы у производителей вооружений.

Это произошло на фоне охлаждения польско-украинских отношений из-за зернового эмбарго. При этом президент Польши Анджей Дуда утверждал в августе, что Киеву нужно больше оружия.

Польский лидер также выражал мнение, что Украина ведет себя как утопающий, отчаянно хватаясь за все возможности при организации экспорта своего зерна.

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