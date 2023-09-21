Взрывы произошли в Дарницком районе Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве, который прогремел в Дарницком районе города. В результате происшествия некоторые микрорайоны в районе Святошинского остались без электричества и воды. Об этом мэр написал в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области Украины. Издание «Зеркало недели» указало, что первые публикации о мощных взрывах появились в 5:20 по мск.

До этого мощные взрывы зафиксировали в городе Кременчуг Полтавской области Украины.

После этого взрывы прогремели в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщил по меньшей мере о шести «прилетах» по Харькову. По предварительной информации, все в Слободском районе города. Относительно возможных пострадавших и разрушений идет сбор информации, добавил градоначальник.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.