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Шойгу утвердил перечень лиц, имеющих право задерживать проникших на военные объекты

Шойгу наделил ряд военнослужащих правом задерживать проникших на объекты ВС РФ

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Alexey Pavlishak/Reuters

Министр обороны РФ Сергей Шойгу установил перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях и проводить административное задержание. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, министр наделил правом составлять протоколы об административных правонарушениях, совершаемых в отношении объектов ВС РФ, в частности при нарушении пропускного режима охраняемых объектов, командиров воинских частей и их заместителей, начальников штабов, начальников и офицеров служб защиты гостайны воинских частей, военных комендантов железнодорожных и водных участков и станций (портов, аэропортов), а также дежурных по воинским частям.

Ранее Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени.

В список, в частности, вошли ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет I типа, злокачественные опухоли и др.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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