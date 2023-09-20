Азербайджанская армия подтвердила прекращение огня

В Министерстве обороны Азербайджана подтвердили прекращение огня 20 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство страны.

«По предложению администрации президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики», — указано в сообщении.

20 сентября сообщалось, что власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. С территории Нагорного Карабаха будут выведены оставшиеся подразделения и военнослужащие ВС Армении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не планирует проводить телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.