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В США отметили удар обновленного российского дрона «Ланцет» по украинскому истребителю

Журналист Forbes: удар по МиГ-29 ВСУ мог стать боевым дебютом нового «Ланцета»

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) создали серьезные проблемы для украинской авиации. Об этом заявил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Журналист назвал плохой новостью для «потрепанных» ВВС Украины удар российского дрона по военному аэродрому Долгинцево вблизи Кривого Рога. На взлетно-посадочной полосе беспилотник-камикадзе поразил украинский многоцелевой истребитель советского производства МиГ-29.

По мнению Экса, это могло быть боевым дебютом новой модификации российского БПЛА «Ланцет». Появление обновленного и обладающего большей дальностью дрона повысит уровень опасности для украинских самолетов. Теперь ВСУ придется использовать более отдаленные от линии фронта аэродромы и искать новые способы для защиты своих самолетов.

Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выключают электронику украинских военных самолетов, вынуждая их регулярно отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на свои аэродромы.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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