Азербайджанская сторона опровергла обстрел российских миротворцев, эвакуирующих армян

Военное ведомство Азербайджана опровергает сообщения, распространяемые в армянском сегменте социальных сетей, о предполагаемом обстреле российских миротворцев, которые эвакуируют армянских жителей из Карабаха. Об этом пишет ТАСС.

В официальном заявлении Минобороны Азербайджана подчеркивается, что информация, распространяемая некоторыми армянскими социальными медиаресурсами, является полной ложью и дезинформацией.

Военное ведомство категорически опровергает эти необоснованные утверждения и отрицает факт открытия огня со стороны азербайджанских вооруженных сил по колонне российских миротворцев, занимающихся эвакуацией армянских жителей.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств — членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.