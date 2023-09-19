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В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

Гладков заявил, что система ПВО сбила беспилотник в Шебекинском городском округе

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Shutterstock

В Шебекинском городском округе Белгородской области системой противовоздушной обороны сбит беспилотник на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сказано в сообщении.

Также он добавил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

19 сентября Министерство обороны России заявляло о попытке атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Беспилотный летательный аппарат был сбит российскими силами ПВО.

Накануне губернатор Белгородской области сообщал, что система противовоздушной обороны сбила три цели над регионом. Согласно заявлению Гладкова, цели были уничтожены в Шебекинском городском округе на подлете к городу.

До этого Гладков говорил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была повреждена линия электропередач Грайворонского городского округа Белгородской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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