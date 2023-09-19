В офисе Зеленского заявили, что следствие даст оценку удару по Константиновке

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк после публикации в газете The New York Times итогов расследования этого издания удара по рынку в Константиновке на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) заверил в своем Telegram-канале, следственные органы дадут юридическую оценку данному инциденту.

По его словам, такие публикации в иностранных изданиях «вызывают рост конспирологических теорий» и потребуют «дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов».

«Общество точно получит ответ на вопрос, что произошло в Константиновке», — написал Подоляк.

Ранее The New York Times провела расследование об ударе ракеты по рынку в Константиновке. Украинская сторона обвиняла Россию в ударе, однако журналисты выяснили, что ракета принадлежала ВСУ. Вероятнее всего, удар был нанесен из-за ошибки украинской системы ПВО.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина устроила провокацию в Константиновке по той же схеме, как и в Буче.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.