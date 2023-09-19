Азербайджан прокомментировал продолжение боевых действий в Карабахе

Администрация президента Азербайджана предупредила о продолжении антитеррористических мер, если незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложат оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

Там подчеркнули, что «незаконным армянским вооруженные формированиям» нужно поднять белый флаг, сдать оружие и «распустить незаконный режим».

«В противном случае антитеррористические меры будут продолжены до конца», — говорится в заявлении администрации президента Азербайджана.

До этого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.