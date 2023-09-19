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В США заявили, что у Украины достаточно средств для продолжения контрнаступления

Милли заявил, что у Украины достаточно средств для продолжения контрнаступления

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Reuters

Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что у ВСУ достаточно средств для продолжения контрнаступления. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине, передает Reuters.

По его словам, ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу. Он отметил, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий.

Он добавил, что у украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби полагает, что контрнаступление Украины прогрессирует.

Он напомнил, что президент США Джо Байден рассчитывает услышать о ситуации на поле боя от Владимира Зеленского в ходе встречи в Вашингтоне 21 сентября.

18 сентября в США оценили возможность отступления РФ в рамках украинского конфликта. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, при необходимости Путин готов сдерживать ВСУ сколько потребуется. В конечном итоге Киеву придется либо сдаться, либо согласиться организовать мирные переговоры на условиях РФ.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.

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