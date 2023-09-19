Глава Пентагона сообщил об устойчивом прогрессе ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин похвалил «устойчивый прогресс» украинской армии. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по результатам заседания контактной группы по Украине в Германии, передает РИА Новости.

«Особенно хочу похвалить украинские силы, которые продолжают добиваться устойчивого прогресса в очень сложной атмосфере», — сказал он.

19 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что третья волна контрнаступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении ожидается в сентябре.

До этого бывший офицер американской армии Дэниел Дэвис сообщал, что на Западе больше не могут скрывать правду о провале украинского контрнаступления и неудачной политике США в отношении Украины.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что контрнаступление Украины прогрессирует, однако он не уточнил, в чем именно выражается успех украинских солдат на фронте.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.