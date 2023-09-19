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Шойгу встретится с членами иранского командования в Тегеране

Tasnim: Шойгу встретится с членами иранского командования в Тегеране 19 сентября

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Министр обороны России Сергей Шойгу встретится с членами иранского командования в Тегеране. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным ведомства, в Тегеране Шойгу встретится с министром обороны и обеспечения вооруженных сил Ирана Мохаммедом Резой Аштиани.

Сообщается, что стороны обсудят события в России, вопросы военного сотрудничества и проблемы безопасности в регионе.

До этого замминистра обороны РФ Фомин провел переговоры с командующим войсками Ирана.

10 сентября глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа заявил, что возможные поставки современных российских вооружений Ирану могут поставить под угрозу безопасность Израиля.

Барнеа отметил, что с октября 2023 года доступ Ирана к международному рынку вооружений будет облегчен из-за окончания срока действия эмбарго ООН на поставки вооружений Тегерану. Сейчас из-за действия эмбарго для закупки вооружений Иран, по словам Барнеа, пользуется услугами третьих лиц.

Ранее Макрон отказался назвать Иран врагом НАТО на фоне обвинений о поставке России оружия.

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