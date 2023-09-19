В Армении заявили об отсутствии своей армии в Карабахе

В Министерстве обороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

«В азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжается ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав», — заявили в армянском ведомстве.

В министерстве напомнили, что Армения неоднократно заявляла и заявляет сейчас, что ее армии нет на территории Нагорного Карабаха.

18 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении локальных антитеррористических мероприятий с целью восстановления конституционного строя.

В ведомстве заверили, что командование миротворческого контингента России проинформировано о начале мероприятий в регионе

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.