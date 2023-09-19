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Пушилин прокомментировал информацию о возможных поставках ВСУ баллистических ракет ATACMS

Пушилин: возможные поставки Киеву ракет ATACMS не изменят ход боевых действий

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U.S. Army

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что возможные поставки Украине со стороны западных стран тактических баллистических ракет ATACMS не окажут значительного влияния на ход боевых действий в регионе.

При этом он отметил, что этот шаг несет угрозу жизни мирного населения.

«Мы видим, что противник, как только начинает нести какие-то серьезные потери, не имея никаких побед на фронте, начинает раздраженно обстреливать населенные пункты, в частности ДНР. Вот это очередное повышение градуса. Переломить ход и военную логику событий не получится», — сказал он.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявлял, что США еще не приняли решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS.

10 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский планирует вновь обсудить с президентом США Джо Байденом поставку ракет ATACMS.

Ранее Financial Times узнала о решении Байдена по дальнобойным ракетам для Украины.

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