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В Минцифры рассказали, когда заработает единый реестр воинского учета

Замглавы Минцифры Качанов: единый воинский реестр может заработать с 2025 года

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Depositphotos

Замглавы Минцифры Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, передает РИА Новости.

По его словам, есть жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности проекта, так как сведения о воинском учете касаются служебной тайны.

Он отметил, что до конца 2023 года планируется запустить пилотный проект.

Ранее Министерство обороны России предложило внести правки в Положение о воинском учете, в соответствии с которыми арестованные и задержанные граждане должны будут вставать на воинский учет в исправительных учреждениях.

Предлагается исключить из 15-го пункта положения подпункт, согласно которому отбывающие наказание в виде лишения свободы россияне не подлежат воинскому учету. Для таких лиц просят ввести понятие «особого воинского учета».

В предлагаемой инициативе говорится, что особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы, а также военкоматами по месту размещения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с российским законодательством и настоящим положением.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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