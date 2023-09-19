В Пентагоне анонсировали скорую доставку танков Abrams на Украину

Американские танки Abrams скоро будут доставлены на Украину. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин в ходе заседания контактной группы по Украине в ФРГ, передает РИА Новости.

«Я рад объявить, что танки M1 Abrams, которые США ранее обещали, скоро попадут на Украину», — заявил шеф Пентагона.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

На прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев в ближайшее время получит от США танки Abrams, предположительно, более 10 единиц.

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой заявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, включая $665,5 млн на военную и гражданскую помощь.

Издание Politico со ссылкой на источники в Пентагоне сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.