Воздушная тревога звучит уже в 10 областях Украины

По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины. Об этом пишет ТАСС.

Ранее тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях.

С 2:30 до 3:14 тревога также распространилась на Житомирскую, Тернопольскую и Ровненскую области.

Кроме того, тревога звучит в районах Херсонской области, которые контролируются Киевом.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.