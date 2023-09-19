Североатлантический альянс, вынудив Украину начать конфликт, поступил совершенно необдуманно. Об этом сообщается в материале испанского новостного сайта Rebelión.

Обозреватель издания Мария Мерседес Бланко Рейес считает, что конфликт на Украине убедительно показал, что НАТО не способно защитить даже собственную территорию. По ее мнению, Киев продолжает слабеть, и «история с Украиной подходит к концу».

Журналистка подчеркнула, что конфликт на Украине привел к истощению арсеналов и запасов НАТО.

По ее мнению, конфликт для НАТО не сулит ничего хорошего. Киев изначально не имел достаточного количества боевой авиации и поэтому в принципе не должен был участвовать в боевых действиях. Однако, отметила обозреватель, НАТО и особенно США, подвели Украину к вооруженному конфликту.

Ранее сообщалось, что бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло закончиться победой Киева, потому что они никогда не располагали средствами, позволяющими конкурировать с Российской армией.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.