Решение президента США Джо Байдена об открытом вторжении на Украину приведет к опасной эскалации. С таким заявлением выступил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джиральди предрек, что действующий глава Белого дома может совершить «что-то безумное и противоречащее конституции». Он напомнил, что основной закон страны для того и создавался, чтобы президент не мог самостоятельно начать военные действия.

По словам эксперта, открытый ввод солдат армии США на Украину «будет безумием». Джиральди обратил внимание, что такой шаг «неизбежно приведет к эскалации». Экс-агент ЦРУ раскрыл, что американские власти пока тайно ввели военный контингент на Украину. Он пояснил, что солдаты армии США «не носят форму».

«И как некоторые люди начинают понимать, мы находимся на грани катастрофы из-за безответственности», — подытожил эксперт.

В конце июня бывший агент ЦРУ рассказал о лжи США в отношении России.

Ранее представителей ЦРУ крайне удивили слова президента США Джо Байдена о поражении президента России Владимира Путина.