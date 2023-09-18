В Telegram-канале Кадырова оценили потери ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери на Кременском направлении, а количество уничтоженной техники «перевалило все мыслимые грани». Об этом сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Количество безвозвратно потерянной живой силы и техники противника в Кременском направлении давно перевалило все мыслимые грани», — сообщается в публикации.

Также в посте указано, что отряд «Охотник», входящий в спецназ «Ахмат», с помощью дронов и ствольной артиллерии не позволяет ВСУ закрепиться на новых позициях.

«После ликвидации одной группы противника им на замену приходит другая. <...> Одним словом, замкнутый круг», — говорится в канале главы Чечни.

Согласно опубликованным кадрам, вся территория Серебряного лесничества хорошо просматривается с воздуха. В связи с этим опытным российским операторам беспилотников не составляет особого труда «наносить точные удары», заключили в Telegram-канале.

Днем 18 сентября в Минобороны сообщили, что российские войска отбили атаки штурмовиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

Ранее пленный боец ВСУ пожаловался на некачественное обучение в Британии.