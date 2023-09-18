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Германия анонсировала новый пакет помощи Украине

МИД Германии объявил о новом пакете помощи Украине на €400 млн

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Германия готовит новый транш для Украины на €400 млн. Об этом изданию Bild заявил министр обороны страны Борис Писториус.

По его словам, власти ФРГ дополнительно поставят Украине боеприпасы — разрывные и минометные снаряды, а также противоминные ракеты на €400 млн в рамках нового пакета помощи.

«Потому что боеприпасы — это то, в чем больше всего нуждается Украина», — подчеркнул глава ведомства.

Писториус уточнил, что Берлин также передаст Киеву бронемобили, системы разминирования, теплую одежду, электрогенераторы и отопительные системы.

18 сентября депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет счел лицемерием условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, для того, чтобы на Украине воцарился мир, странам Запада, в том числе Германии, необходимо перестать оказывать помощь Киеву.

Ранее проект временного бюджета США выдвинули без $20 млрд для Украины.

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