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Минобороны РФ рассказало о ситуации на Донецком направлении

ВС РФ отбили шесть атак и поразили до 255 солдат ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ при поддержке боевых самолетов и артиллерии отразили шесть атак Вооруженных сил Украины в районах сел Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное Донецкой народной республики. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В течение недели на указанном направлении ВСУ лишились до 255 военнослужащих, а также трех боевых бронированных машин, семи автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили артиллерийскую систему М777 американского производства, самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, а также гаубицу Д-30. 

Кроме того, в районе села Авдеевка ДНР ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что потери украинской армии на Донецком направлении за сутки составили до 180 военнослужащих.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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