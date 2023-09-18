Минобороны проводит учения по защите Северного морского пути

Тихоокеанский флот начал проведение учения «Финвал-2023» на северо-востоке России, которыми руководит главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) Николай Евменов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Первым эпизодом учения стали боевые упражнения по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря.

«Все эпизоды учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России», — подчеркнули в Минобороны.

Учения проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на Чукотском полуострове, в них принимают участие порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники.

15 сентября министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил в рамках совещания в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, что военно-морской флот необходимо совершенствовать для того, чтобы отстаивать геополитические интересы РФ. Он отметил, что это необходимо, чтобы «соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы».

Ранее Ким Чен Ын похвалил Тихоокеанский флот.