В результате обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадала местная жительница, а также повреждены 11 жилых домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, по поселку зафиксирован 21 прилет. Повреждены коммуникации, некоторые улицы Теткино остались без электроснабжения, воды и газа.

Пострадавшая женщина с ранениями средней степени тяжести доставлена в Глушковскую центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь. В случае необходимости ее переведут в областную больницу.

Кроме того, как сообщил Старовойт, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом. В настоящее время пожарные расчеты борются с огнем.

Губернатор заверил, что всем гражданам, чьи дома были повреждены, будет оказана помощь.

17 сентября Старовойт сообщал, что три человека получили ранения различной степени тяжести при обстреле деревни Успеновка Курской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.