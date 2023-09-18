У Тайваня зафиксировали рекордное количество китайских военных самолетов

Министерство обороны Тайваня за минувшие сутки засекло приближение к острову 103 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщается на сайте военного ведомства.

Как заявили в Минобороны, это «стало рекордным показателем за последнее время и стало серьезным вызовом для безопасности в Тайваньском проливе и регионе».

Также в министерстве указали, что вооруженные силы Тайваня реагируют на ситуацию спокойно, исходя из принципов «готовься к бою, но не рвись в бой, принимай вызов, не отклоняйся от боя».

Там также призвали Пекин «взять на себя ответственность и немедленно прекратить подобные односторонние разрушительные действия».

10 сентября президент США Джо Байден заявил, что экономическая ситуация в КНР не приведет к принятию Китаем решения о вторжении на Тайвань.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин предупредил о разрушительных последствиях конфликта вокруг Тайваня.

До этого глава Минобороны КНР Ли Шанфу говорил, что власти Китая пытаются сейчас добиться мирного воссоединения материковой части страны с Тайванем, однако не исключается применение силовых методов в случае необходимости.

Ранее в Киеве оценили решение США поддержать Тайвань.