В Пентагоне заявили, что не хотят войны с Китаем

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Соединенным Штатам следует сделать все возможное, чтобы избежать войны с Китаем. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его словам, Вашингтону необходимо сделать все возможное, чтобы избежать вооруженного конфликта с Китаем.

Милли добавил, на сегодняшний день американская сторона уже успела поучаствовать в двух «войнах великих держав», подразумевая Первую и Вторую мировые войны. По его мнению, подобного конфликта с Китаем произойти не должно.

До этого высокопоставленная представительница администрации президента США заявила, что Соединенные Штаты в ходе контактов с КНР усмотрели ограниченные признаки того, что страна нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии.

До этого стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И 16–17 сентября провели переговоры на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине и Тайване.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.