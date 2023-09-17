Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом сообщается на странице главы региона в официальном Telegram-канале.
«Повреждения получили два частных жилых дома — выбиты окна, посечены заборы», — пояснил Гладков.
По его словам, вскоре подрядчики произведут нужные замеры для начала восстановительных работ.
Других подробностей в связи с обстрелом со стороны ВСУ Гладков не привел.
До этого Гладков уточнял , что семь белгородских муниципалитетов были обстреляны со стороны ВСУ за сутки. Под обстрелы попали Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский и другие районы.
Также в белгородской области сообщали, что 17 сентября ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.