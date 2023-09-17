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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны ВСУ

Гладков заявил, что ВСУ обстреляли белгородское село Козинка

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом сообщается на странице главы региона в официальном Telegram-канале.

«Повреждения получили два частных жилых дома — выбиты окна, посечены заборы», — пояснил Гладков.

По его словам, вскоре подрядчики произведут нужные замеры для начала восстановительных работ.

Других подробностей в связи с обстрелом со стороны ВСУ Гладков не привел.

До этого Гладков уточнял , что семь белгородских муниципалитетов были обстреляны со стороны ВСУ за сутки. Под обстрелы попали Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский и другие районы.

Также в белгородской области сообщали, что 17 сентября ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Обстрелы Белгородской области
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