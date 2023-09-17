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В Тульской области упал беспилотник

В Тульской области на логистический центр упал беспилотник, пострадавших нет

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Shutterstock

На территории логистического центра в Узловском районе Тульской области упал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области.

Согласно сообщению ведомства, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале о падении в регионе беспилотного летательного аппарата.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Унечским районом.

Ранее Министерство обороны Украины сообщило о передаче военнослужащим новых беспилотников с искусственным интеллектом. По информации ведомства, в комплекс вошли флагманский дрон разведывательного типа и несколько беспилотников-камикадзе типа FPV. Уточнялось, что при необходимости БПЛА можно оснастить инфракрасной оптикой для проведения ночных операций.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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