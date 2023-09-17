Российский танк уничтожил несколько бронемашин ВСУ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил в Telegram-канале, что танк под командованием бойца из Хасынского округа региона Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин ВСУ в зоне спецоперации.

Согласно сообщению Носова, танк под командованием Цацулина остановил попытку наступления украинских военных и «обратил их в бегство».

«Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки «Восток» отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом», — указал губернатор.

16 сентября Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По данным ведомства, российские десантники при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет» нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Вадим Гагин заявил, что британский танк Challenger 2 заманили в засаду и уничтожили в результате «охоты» российские разведчики.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.