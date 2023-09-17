Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский танк уничтожил несколько бронемашин ВСУ

Глава Магаданской области Носов: боец Цацулин уничтожил несколько бронемашин ВСУ

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил в Telegram-канале, что танк под командованием бойца из Хасынского округа региона Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин ВСУ в зоне спецоперации.

Согласно сообщению Носова, танк под командованием Цацулина остановил попытку наступления украинских военных и «обратил их в бегство».

«Действия экипажа позволили подразделениям российской группировки «Восток» отразить три атаки и сорвать ротацию сил ВСУ. Ранее за успехи в службе Владимир был награжден Георгиевским крестом», — указал губернатор.

16 сентября Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По данным ведомства, российские десантники при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет» нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ.

До этого советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Вадим Гагин заявил, что британский танк Challenger 2 заманили в засаду и уничтожили в результате «охоты» российские разведчики.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях