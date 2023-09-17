Группировка ВС РФ «Центр» рассказала об отраженных атаках на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил РИА Новости о шести сорванных и отраженных украинских атаках на Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

По его словам, действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии были сорваны и отражены атаки штурмовой группы 63-й механизированной украинской бригады и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России).

Савчук добавил, что бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам в районе населенного пункта Серебрянка.

«Потери противника составили более 50 военнослужащих, уничтожены танк и боевая бронированная машина», — добавил военный.

До этого Министерство обороны России заявляло, что во время наступательных действий союзных сил на территории населенного пункта Артемовск ДНР полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады. Об этом заявили представители российского ведомства.

Ранее в Миноборны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Пески.