Названа новая должность генерала Сергея Суровикина

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин назначен на должность главы координационного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание EADaily.

О назначении Суровикина на новую должность сообщил Совет министров обороны СНГ. По данным издания, кандидатуру генерала в ходе голосования поддержали единогласно.

6 сентября депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину, данные о котором исчезли с сайта Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». Раньше информацию о нем можно было увидеть в разделе «Главнокомандующие видами Вооруженных сил». Сейчас в этом списке остались только главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов и главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Парламентарий заверил, что Военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.