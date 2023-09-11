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Названа новая должность генерала Сергея Суровикина

Генерал Суровикин назначен главой координационного комитета СНГ по вопросам ПВО

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин назначен на должность главы координационного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ) по вопросам противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание EADaily.

О назначении Суровикина на новую должность сообщил Совет министров обороны СНГ. По данным издания, кандидатуру генерала в ходе голосования поддержали единогласно.

6 сентября депутат Госдумы, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину, данные о котором исчезли с сайта Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». Раньше информацию о нем можно было увидеть в разделе «Главнокомандующие видами Вооруженных сил». Сейчас в этом списке остались только главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов и главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков. Парламентарий заверил, что Военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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