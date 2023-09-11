Власти заявили о ночном ударе ВСУ по Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью нанесли массированный удар по городу Новая Каховка Херсонской области. Об этом сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

«Около 1:00 во время обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке снаряд прилетел на территорию городского водоканала», — заявили в администрации.

По данным властей, в здании были выбиты окна, повреждена крыша, повреждены автомобильные боксы. Там отметили, что еще один снаряд прилетел на территорию станции скорой помощи, в здании выбиты окна.

Пострадавших в результате ударов нет, но в городе пропало электроснабжение.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев сообщили, что избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали из-за ракетной атаки.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.