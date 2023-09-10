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Российским военным сообщили об изменениях к лучшему в зоне СВО к заморозкам

Полковник Кнутов: к заморозкам ВС РФ будут иметь больший шанс на победу, чем ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Шансы российской армии на победу в период заморозков окажутся значительно выше, чем у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил руководитель Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Эксперт отметил, что уже через месяц в зоне спецоперации должен начаться сезон дождей. По его мнению, изменение погодных условий приведет к стабилизации ситуации на фронте.

«Наши войска и украинские войска будут заниматься перегруппировкой сил, ремонтом техники, подтягиванием резервов, восстановлением боевой готовности», — сказал Кнутов.

Он добавил, что с первыми заморозками грунт станет «более-менее твердым», и тогда стороны продолжат вести активные боевые действия. Однако к тому моменту Вооруженных силы РФ будут иметь гораздо большие шансы на успех по сравнению с украинскими подразделениями, резюмировал директор музея.

8 сентября Кнутов сообщил об уничтожении второго за неделю британского танка Challenger 2, которые в течение 30 лет оставались неуязвимыми. Как сказал эксперт, ликвидация данных образцов техники стала возможна благодаря использованию противотанковой системы «Корнет».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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