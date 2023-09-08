Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону на его Youtube-канале, что Россия взрывает радары зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине.

По словам Риттера, это позволит ВС РФ уничтожить и сами установки. Он также отметил, что системы Patriot на Украине не работают. Украинские солдаты, пройдя базовую подготовку, включают ЗРК и ставят ее в автоматический режим, в котором Patrior работает благодаря специальному радару.

«Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки», — резюмировал Риттер.

До этого генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Рада» высказал мнение, что истребители F-16, которые Киев просит передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), не смогут решительным образом изменить ход боевых действий.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.