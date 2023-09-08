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Стало известно, что будет делать НАТО, если победит Украина

IL Fatto Quotidiano: НАТО начнет большую войну с Китаем, если победит на Украине

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Shutterstock

Обозреватель издания IL Fatto Quotidiano Пьеро Бевилаква утверждает, что Китай станет следующей военной целью для НАТО, если альянс добьется успеха на Украине.

По его мнению, после победы Украины мира не будет, начнется новая более масштабная битва против Китая, а также против десятков других стран, которые ищут собственный путь.

Он считает, что поражение Запада является необходимым условием, чтобы прекратились войны. В таком случае Евросоюз обретет самостоятельность, а также вспомнит об амбициозном проекте мирного сосуществования, о совместном управлении международными отношениями, ради которого он и был создан.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина никогда не была столь же близка к вступлению в НАТО, как сейчас.

По словам руководителя организации, еще во время июльского саммита в Вильнюсе были приняты конкретные решения по вопросу присоединения Украины к НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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