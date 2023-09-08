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В Брянской области заявили о ликвидации беспилотника

Брянский губернатор Богомаз: силы РФ сбили два дрона над областным центром

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотники на подлете к административному центру (Брянску) и в небе над самим городом.

«В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил глава региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Новая Таволжанка подверглось второму за сутки подряд обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как подчеркнул губернатор, при повторном обстреле села никто не пострадал.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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Операция на Украине
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