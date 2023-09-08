Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что усилившиеся удары России по Украине наносят невосполнимые потери.

«Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами. Фактически становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», — сказал политолог.

Соскин указал, что с усилившимися российскими ударами украинские власти могут только делать пустые высказывания и заявления. По его мнению, назначение нового министра обороны, скорее всего, это не изменит.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Соединенные Штаты начать переговоры по Украине и убедить Киев в необходимости диалога с Москвой. По его мнению, именно Вашингтону, а не Москве, необходимо найти выход из множества катастроф.

До этого Дуглас Макгрегор рассказал о том, как можно завершить конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтон должен проявить готовность к переговорам и встрече с Москвой.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.