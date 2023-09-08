Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы заявил о невосполнимых потерях Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: удары России по Украине наносят невосполнимые потери

close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что усилившиеся удары России по Украине наносят невосполнимые потери.

«Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами. Фактически становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери», — сказал политолог.

Соскин указал, что с усилившимися российскими ударами украинские власти могут только делать пустые высказывания и заявления. По его мнению, назначение нового министра обороны, скорее всего, это не изменит.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал Соединенные Штаты начать переговоры по Украине и убедить Киев в необходимости диалога с Москвой. По его мнению, именно Вашингтону, а не Москве, необходимо найти выход из множества катастроф.

До этого Дуглас Макгрегор рассказал о том, как можно завершить конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтон должен проявить готовность к переговорам и встрече с Москвой.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях