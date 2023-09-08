Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

В Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения группировки российских войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.

По информации ведомства, военные группировки при поддержке авиации и огня артиллерии также отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новоголовка в Харьковской области.

Как заявили Минобороны, противник потерял до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска активизировали применение разведывательных беспилотников на Купянском участке фронта.

6 сентября глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что линия соприкосновения в регионе сдвигается в сторону Купянска и находится уже в 7 км от этого города.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер говорил, что «купянский сценарий» повторится для украинской армии по всему фронту.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.