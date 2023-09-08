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Власти Запорожской области раскрыли потери ВСУ у Работино

Балицкий: ВСУ потеряли 10 тыс. солдат в «мясных штурмах» у Работино

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в районе населенного пункта Работино в Запорожской области за все время боев около 10 тыс. военных.

За последние две недели, отметил он, украинская армия лишилась около 3 тыс. человек у Работино.

«Только около 3 тыс. за крайние две недели этих «мясных штурмов». В принципе, потери сумасшедшие», — сказал Балицкий.

По его словам, на линии фронта фиксируется «огромное количество трупов» солдат ВСУ, которых их командование не успевает забирать.

Также Евгений Балицкий заявил, что позиции российских войск в районе Работино укрепились.

До этого Балицкий заявлял, что украинские войска в Запорожской области взяли тактическую паузу. По его словам, российские подразделения не дают «расслабиться» ВСУ и наносят по ним артиллерийские удары, чтобы не дать украинским солдатам окопаться и восполнить потери в этом районе.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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